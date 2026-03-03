La giornalista Francesca Fialdini ospite in Auditorium a Formigine

Cosa cerchiamo davvero in una relazione? Quando il desiderio di essere amati diventa bisogno o perfino dipendenza? Come si può spezzare il circolo che ci tiene legati, restituendo dignità e libertà ai sentimenti? Sono questi gli interrogativi che guideranno la riflessione di venerdì 6 marzo alle ore 21, presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (Via Pagani, 25), dove la giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini presenterà il suo ultimo libro “Come fossi una bambola”, edito da Mondadori. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Chiara Vecchio Nepita.

L’appuntamento, inserito nel calendario delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, nasce dall’esigenza di accendere un faro su quelle prigioni invisibili che non lasciano lividi sulla pelle, ma che giorno dopo giorno diventano recinti soffocanti. Il volume è il risultato dell’incontro tra la sensibilità narrativa di Francesca Fialdini e l’analisi clinica dello psicoterapeuta Massimo Giusti: insieme hanno raccolto le storie di chi ha trovato la forza di uscire da relazioni disfunzionali, offrendo al lettore uno strumento di consapevolezza privo di giudizi o facili semplificazioni. Si tratta di un’indagine necessaria su dinamiche complesse ma sconcertantemente ordinarie, in cui chiunque può riconoscersi, per capire come smettere di sentirsi “vestiti su misura” da altri e ritrovare la chiave della propria felicità.

Francesca Fialdini, volto tra i più amati del servizio pubblico e reduce dal recente successo nell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, conferma con questo lavoro la sua vocazione per il giornalismo sociale e l’approfondimento. Dalla conduzione di programmi iconici come “Le ragazze”, dove esplora la storia d’Italia attraverso gli occhi delle donne, al pluripremiato “Fame d’amore” dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, la sua carriera è segnata da una costante attenzione verso le storie che restano ai margini. Con “Come fossi una bambola”, la sua prima pubblicazione con Mondadori, porta a Formigine un momento di confronto su che cosa è amore e che cosa non lo è.

Commenta l’Assessora alle Pari Opportunità Giorgia Lombardo: “Le storie raccolte da Francesca Fialdini ci insegnano che la ricerca della felicità passa per il rispetto di se stessi e che l’amore non dovrebbe mai tradursi in una privazione della libertà personale o della propria stima. Con questo appuntamento celebriamo la Giornata della Donna non solo come ricorrenza, ma come un’occasione preziosa di consapevolezza e di riscatto. Vogliamo offrire uno spazio di dialogo aperto a tutti, dove l’ascolto diventa la chiave per riconoscere il proprio valore e riscoprire la bellezza di sentimenti autentici e luminosi”.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.