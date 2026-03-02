Vergato, aperte le candidature per le Consulte territoriali: c’è tempo fino al 27 marzo

Il Comune di Vergato ha avviato la raccolta delle candidature per la nomina dei componenti delle Consulte territoriali, organismi di partecipazione pensati per favorire il dialogo tra cittadini e amministrazione comunale e per contribuire alla cura e allo sviluppo del territorio.

Le Consulte rappresentano infatti uno strumento di confronto diretto tra la comunità locale e l’Ente, con l’obiettivo di raccogliere proposte, segnalazioni e bisogni delle diverse frazioni e aree del Comune. Per l’attuale mandato amministrativo sono state previste quattro Consulte territoriali: quella del capoluogo di Vergato, che comprende anche Calvenzano e Castelnuovo; quella di Tolè; quella di Riola; e quella di Cereglio, che include anche Susano, Pieve Roffeno e Prunarolo.

Ciascuna Consulta sarà composta da un minimo di sei a un massimo di otto membri.

Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vergato e in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere comunale. La partecipazione è aperta anche ai non residenti che svolgono attività commerciali con sede operativa nel territorio comunale, purché in possesso degli stessi requisiti. Non possono invece essere nominati componenti delle Consulte parlamentari, consiglieri regionali, provinciali o comunali, assessori comunali, dipendenti dell’Ente e appartenenti alle forze dell’ordine operanti nel territorio comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del 27 marzo 2026 utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e allegando copia di un documento di identità in corso di validità. La candidatura potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vergato@cert.provincia.bo.it.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria – URP del Comune al numero 051 6746746 oppure scrivere a segreteria@comune.vergato.bo.it

Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale di Vergato intende rafforzare gli strumenti di interazione civica, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle scelte e nelle attività che riguardano la vita delle comunità locali e promuovendo la partecipazione attiva.

Link utile

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle consulte territoriali e tematiche: https://www.comune.vergato.bo.it/amministrazione/documenti-e-dati/regolamento-comunale-istituzione-funzionamento-consulte-territoriali-tematiche-2025