Alessandro Delpiano nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha nominato l’ingegner Alessandro Delpiano come Segretario Generale dell’ente su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE).

“L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è la più ampia d’Italia, composta dalle regioni più popolate di persone, imprese e agricoltura del nostro Paese – ha evidenziato il Segretario Generale Alessandro Delpiano –. Questa prosperità è dovuta a molti fattori, ma il principale è certamente la presenza del Grande Fiume, dei suoi affluenti e dei canali di bonifica. Questo straordinario sistema rifornisce di acqua e di terra la vita e l’economia delle nostre comunità. I cambiamenti climatici e gli eventi estremi stanno mettendo a rischio sia la vita delle città e delle imprese che quella degli organismi naturali. L’Autorità di bacino lavorerà nei prossimi anni perché le politiche di difesa idraulica del nostro Paese possano essere sempre più strutturali e sempre meno emergenziali. Ringrazio il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Governo per la fiducia concessami. Ringrazio anche il precedente Segretario Generale Alessandro Bratti, oltre che Andrea Colombo (Segretario facente funzione), per il lavoro svolto fino ad ora”.

Il Governo ha dunque individuato in Delpiano la professionalità più idonea per ricoprire il ruolo di Segretario Generale per i prossimi cinque anni di mandato. Classe 1969, si laurea a Bologna nel 1996 in Ingegneria Civile iniziando subito ad occuparsi di pianificazione territoriale, urbanistica e della mobilità. Fino alla nomina è stato Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Bologna per la quale ha anche curato il Piano della Mobilità e il Piano Territoriale Metropolitano, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Già coordinatore del Piano Strategico Metropolitano di Bologna e coordinatore tecnico del Comitato Nodo Ferroviario, sempre nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, ha svolto inoltre funzioni di general manager di progetti europei in ambito aeroportuale e ferroviario. È stato inoltre consulente della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e di numerose istituzioni nazionali e locali. Ha svolto attività di docenza presso l’Università Politecnica di Barcellona, Cornell (NY-USA), Grenoble (FR) ed in numerosi atenei italiani. Inoltre è stato membro del Consiglio Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e anche del Consiglio Direttivo del Società Italiana Politiche dei Trasporti, nonché autore e curatore di numerose pubblicazioni su riviste e libri specializzati e sulla stampa divulgativa.