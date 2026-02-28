A Vergato, dal 7 al 28 marzo, arriva la rassegna “Memorie, donne, lavoro”

Sarà dedicata alla memoria del lavoro e alle trasformazioni industriali del territorio bolognese la rassegna documentaristica e fotografica “Memorie, donne, lavoro”, in programma a Vergato dal 7 al 28 marzo 2026.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Vergato e presentata dall’Associazione Clionet, sarà curata dal regista e autore Andrea Bacci, e proporrà un percorso di approfondimento sulla trasformazione dei luoghi del lavoro metalmeccanico negli ultimi cinquant’anni.

Il progetto si sviluppa attraverso fotografie e documentari realizzati con materiali inediti, capaci di raccontare i luoghi dove sorgevano alcune tra le più importanti fabbriche metalmeccaniche del luogo, oggi scomparse. Un lavoro di ricerca e documentazione che diventa occasione di riflessione sulla memoria del lavoro, sui cambiamenti sociali ed economici e sul ruolo delle donne all’interno del mondo produttivo.

Il cuore dell’evento sarà la mostra fotografica “Memorie del lavoro e spazi industriali”, che verrà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 16 presso la Biblioteca comunale di Vergato. L’apertura sarà accompagnata da una visita guidata, coordinata dai curatori Eloisa Betti e Andrea Bacci, con l’esposizione che resterà poi visitabile fino al 28 marzo negli orari di apertura della biblioteca stessa.

L’iniziativa non si limiterà alla sola mostra documentaristica, ma sarà arricchita da un calendario di incontri e proiezioni dedicati alla storia industriale e alle testimonianze del lavoro.

Il primo appuntamento si terrà sabato 7 marzo alle ore 16 in biblioteca, con l’inaugurazione della mostra e la successiva proiezione del documentario ‘Quando c’era la Giordania’ di Andrea Bacci, realizzato nel 2024.

Martedì 10 marzo invece, a partire dalle ore 20:00 presso il Cinema Nuovo di Vergato, saranno invece proiettati i documentari ‘La casa di Andrea’ di Camilla Filippi e Andrea Bacci e ‘Le ragazze della tecnica’, sempre firmato da Bacci. Al termine della serata è previsto un incontro con il regista.

Infine sabato 21 marzo, dalle ore 16:00 presso la Biblioteca comunale, sarà presentato il catalogo della mostra ‘Memorie del lavoro e spazi industriali’, pubblicato da Bologna University Press nel 2025 e curato da Eloisa Betti e Andrea Bacci. L’incontro sarà seguito dalla proiezione dei documentari ‘Noi siamo la Minganti’ e ‘C’era una volta l’Arco’, entrambi realizzati da Bacci nel 2024.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Attraverso i propri canali, l’Amministrazione comunale di Vergato ha espresso un sentito ringraziamento al regista Andrea Bacci e all’Associazione Clionet per la realizzazione del progetto, invitando la cittadinanza a partecipare ad un interessante quanto inedito percorso tra storia, memoria e immagini dedicato al passato industriale del territorio e al ruolo delle donne nel mondo del lavoro.