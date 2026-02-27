“Vetrina – Spazi che diventano impresa”: incontri pubblici nei Comuni per presentare il bando e le opportunità di avvio d’impresa

La Città metropolitana di Bologna ha promosso il progetto “Vetrina – Spazi che diventano impresa”, rivolto ad aspiranti imprenditori e imprenditrici e a micro e piccole imprese interessate ad avviare nuove attività di prossimità.



Per supportare la diffusione dell’opportunità e accompagnare i potenziali candidati nella comprensione del bando, sono in programma incontri pubblici territoriali in collaborazione con i Comuni e con gli sportelli territoriali Progetti d’Impresa, con momenti di presentazione, domande e confronto, e spazi di networking.



Il bando prevede la selezione di 9 progetti imprenditoriali nei settori del commercio, dell’artigianato (anche artistico), dell’artigianato di servizio e dei pubblici esercizi. I progetti selezionati potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro (concesso esclusivamente dopo la stipula del contratto di locazione o concessione dello spazio) e di un percorso di accompagnamento imprenditoriale a cura del Servizio Progetti d’Impresa della Città metropolitana di Bologna.

È possibile presentare candidature fino alle 23:59 del 23 marzo prossimo.



Calendario degli incontri

Lunedì 2 marzo, ore 18.30, Municipio di Galliera, in Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio di Galliera. Iscrizioni e programma.

Lunedì 2 marzo, ore 17:30, Sala del Consiglio del Comune di Camugnano, in Piazza Kennedy, presentazione del Bando Vetrina in occasione dell’Incontro pubblico “Hub Urbano a Camugnano”

Martedì 3 marzo, ore 18, IAT R San Giovanni in Persiceto “Ex Arte Meccanica”, in via Cento 9/a . Iscrizioni e programma.

Giovedì 5 marzo, ore 18, Sala Consiliare del Municipio di Crespellano Comune di Valsamoggia, in Piazza A. Berozzi. Iscrizioni e programma.

Martedì 10 marzo, ore 17.30, Palazzo Comunale di Ozzano dell’Emilia, in via della Repubblica, 10. Iscrizioni e programma.



Informazioni e contatti

www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Vetrina_Spazi_che_diventano_impresa