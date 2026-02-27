Vertenza Gambro Vantive di Medolla, convocato per il 23 marzo presso il Ministero un tavolo di confronto

La Regione Emilia-Romagna ha condiviso con il ministero delle Imprese e del Made in Italy la scelta di convocare per il prossimo 23 marzo presso il Ministero il tavolo di confronto per affrontare la crisi Gambro-Vantive di Medolla, nel modenese, che mette a rischio 520 lavoratrici e lavoratori dell’azienda del distretto biomedicale, dopo che il fondo americano Carlyle ha deciso di mettere in vendita il sito produttivo.

Nel ringraziare il Ministero per la rapidità e disponibilità con cui ha raccolto l’allarme arrivato dal territorio, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, precisa: “si tratta di un passaggio atteso e rilevante, che alla presenza di tutti i soggetti interessati consentirà di evidenziare l’unità dell’intera filiera istituzionale e la richiesta unanime all’attuale proprietà di farsi carico di un’evoluzione rispettosa fino in fondo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, nonché della necessità che un’attività storica e fondamentale per il territorio trovi condizione di piena continuità produttiva”.

“Credo sia la strada giusta- chiude Paglia- per arrivare al risultato che tutte e tutti noi ci prefiggiamo”.