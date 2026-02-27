Made on Monday: i lunedì creativi di Casa Corsini

Il lunedì a Fiorano Modenese, è sempre più “Made on Monday”, progetto pensato per dare nuovi spazi ai giovani del territorio e valorizzare Casa Corsini, come luogo di incontro, creatività e partecipazione.

L’iniziativa prevede appuntamenti settimanali gratuiti per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni per sperimentare con la tecnologia e la creatività o anche solo per staccare la spina.

Lunedì 2 marzo, alle 16, l’appuntamento è con il workshop artistico contro gli stereotipi di genere e i tabù con il collettivo “Oltre la bolla” per creare insieme i cartelloni per l’8 marzo.

Lunedì 9 marzo, alle 15, Open Fablab, per scoprire cosa realizzare con stampanti 3D e lasercutter.

Lunedì 16 marzo, sempre alle 15, fonoteca aperta, pomeriggio di ascolto libero e immersivo dalla collezione di Soneek Max.

Lunedì 23 marzo, alle 15, “Piantala!” attività di giardinaggio per prenderci cura del verde di Casa Corsini.

Lunedì 30 marzo, tutto il giorno, progettazione libera e coworking, spazio aperto per i progetti, esami o startup, con Wi-Fi, caffè e in buona compagnia.