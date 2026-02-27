venerdì, 27 Febbraio 2026
“Donne e diritti” a Fiorano Modenese

AppuntamentiFiorano
Tempo di lettura 1 min.

Reading teatrale musicale a Villa Cuoghi, domenica 1° marzo, per ricordare l’80° anniversario del voto alle donne

Nell’ambito del ricco calendario distrettuale di appuntamenti per la Giornata internazionale della donna, domenica 1° marzo, alle 17, presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32) a Fiorano Modenese va in scena il reading teatrale e musicale “Donne e diritti”, curato dall’artista multidisciplinare e attivista Roberta Biagiarelli. In scena, insieme a lei, Ornella Serafini, attrice e cantante, ideatrice del metodo Biosuono ed    Ermanno Maria Signorelli, chitarrista e compositore.

L’iniziativa, a ingresso libero, propone un percorso artistico e culturale dedicato al tema dei diritti delle donne, attraverso parole, musica ed emozioni. Lo spettacolo unisce narrazione e performance musicale per offrire al pubblico un momento di riflessione e approfondimento , in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne in Italia.

Il progetto intreccia brani originali a testi di autrici internazionali come Virginia Woolf, Wislawa Szymborska, Michela Murgia, Fatima Mernissi e Angeles Mastretta. La narrazione scenica è arricchita dalle esecuzioni musicali dal vivo di Ermanno Maria Signorelli e dal canto di Ornella Serafini. Lo spettacolo non intende solo celebrare un traguardo passato, ma anche valorizzare il contributo delle donne nella storia e nella società contemporanea, richiamando l’attenzione sull’importanza della tutela e della promozione dei diritti fondamentali, nei luoghi di lavoro, in famiglia e nella società.

Questo reading è un’occasione per riavvicinarci all’idea ancestrale di sorellanza, un’alleanza transgenerazionale volta a promuovere un orizzonte comune di pacifica convivenza e rispetto“, sottolineano gli artisti.

L’evento, promosso dal Circolo Nuraghe “Pinuccio Sciola” su proposta di Rita Tocco del direttivo, è prodotto da Babelia & C. – progetti culturali , in collaborazione con BioSuono e Laboratorio Zoè per l’Arte Sociale ed è realizzato con il contributo del Comune di Fiorano Modenese e il patrocino della regione Sardegna.

















