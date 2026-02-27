Controlli straordinari interforze a Modena: 73 persone identificate, due arresti e una denuncia

Nella giornata di ieri, in attuazione delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato effettuato in città un servizio straordinario di controllo del territorio interforze ad “Alto Impatto”, disposto dal Questore Lucio Pennella e finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, iniziata nel primo pomeriggio e protrattasi fino a sera, è stata coordinata dal Dirigente della Squadra Mobile e ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con unità cinofile antidroga al seguito ed il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine.

Il servizio ha interessato la zona Tempio e la stazione ferroviaria, con particolare attenzione a viale Monte Kosica, via Crispi e via Mazzoni, via Nicolo dell’Abbate, dove in esito a un controllo un cittadino italiano di 52 anni è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Le verifiche hanno poi interessato la zona Crocetta ove sono state pattugliate le aree a ridosso del parco XXII Aprile, di strada Attiraglio e via Gramsci. Controlli anche in zona Novi Sad estesi alle aree adiacenti al parco fino alla stazione delle auto corriere.

Proprio in piazzale Molza gli operatori hanno fermato, per un controllo di Polizia, un’autovettura con a bordo due giovani. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una mazza da baseball lunga circa 80cm, motivo per il quale la conducente, una cittadina brasiliana di 22 anni, è stata denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso dei pattugliamenti appiedati presso il parco Novi Sad, gli operatori hanno sorpreso due uomini scambiare sostanza stupefacente con due ragazze minorenni.

Nella loro disponibilità, grazie anche al fiuto di Novak, cane antidroga della Polizia di Stato, sono state infatti rinvenute dosi di hashish per oltre 48 grammi, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. I due, un cittadino nigeriano di 29 anni e un 21enne di nazionalità gambiana sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Complessivamente sono state identificate 73 persone. Verifiche, estese agli avventori, anche presso alcuni esercizi commerciali delle zone interessate dai controlli.