Aperta la possibilità di iscriversi ai Gruppi di Controllo di Vicinato ad Albinea

Da oggi i cittadini di Albinea possono aderire ai gruppi di controllo di vicinato direttamente attraverso il sito istituzionale del Comune.

Iscriversi è molto semplice: basta cliccare il tasto verde nella home page del sito con la scritta “Controllo di vicinato” e seguire le istruzioni.

Una volta trasmessa la domanda potrebbero passare alcuni giorni per dare il tempo agli uffici comunali di verificare la corrispondenza dei dati inseriti. Una volta compiuti tutti i passaggi e indicata la via in cui abita, il cittadino verrà indirizzato automaticamente in uno dei 7 gruppi di controllo in cui è stato suddiviso il territorio di Albinea; ciascuno dei quali è gestito da un coordinatore.

Chi non ha la residenza ad Albinea, ma risiede nel comune per lunghi periodi (es. seconda casa estiva) può richiedere l’iscrizione all’Ufficio Segreteria presentando una fattura di una utenza intestata sul territorio comunale.

Nei gruppi i cittadini possono segnalare attività/persone/mezzi sospetti, furti o tentati furti, truffe.

Chiaramente queste comunicazioni non sostituiscono, in nessun caso, la segnalazione alle forze dell’ordine, che deve comunque essere fatta.

Chi non avesse dimestichezza con il computer e volesse essere incluso nel gruppo che coinvolge la via in cui è residente può recarsi in municipio e compilare un modulo che troverà all’ufficio segretaria al primo piano.