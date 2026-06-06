Iniziate le celebrazioni per il decennale del Core: tanta gente in piazza Prampolini per il flashmob

Le celebrazioni del decennale del Core sono cominciate questa mattina in Piazza Prampolini, con una grande festa.

E’ arrivata tanta gente in centro storico, accorsa alle 9.30 al Flash Mob organizzato da Ausl IRCCS per comporre la lunga scritta “Core 10”, fotografa e filmata dall’alto da un drone che ha volato all’altezza di 25 metri.

C’erano dirigenti sanitari, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi, ma anche le associazioni, moltissimi volontari, pazienti ed ex pazienti, i loro familiari, care giver. Tutti hanno voluto manifestare gratitudine all’ospedale oncologico ed ematologico di Reggio Emilia, che aprì i battenti proprio nel giugno del 2016, con un abbraccio virtuale e fisico nel senso letterale della parola: accanto al Santa Maria Nuova le persone si presero per mano e cinsero d’affetto la struttura.

Questa mattina la partecipazione è stata molto calorosa, con centinaia di persone che hanno alzato al cielo una serie di “quadrotti” granata da un lato e bianchi dall’altro. La scritta “Core 10”, lunga circa 30 metri, si è stagliata sul plateatico di Piazza Prampolini.

Il primo appuntamento di una serie di momenti che proseguiranno in queste settimane è stato coordinato dalla giornalista di Telereggio Manuela Catellani, e ha visto alternarsi al microfono, sul palco, la direttrice sanitaria dell’Azienda USL Cinzia Gentile, il sindaco Marco Massari, la vicepresidente della Provincia e sindaca di Cavriago Francesca Bedogni, il Capo di Gabinetto del presidente della Regione ed ex sindaco della città Luca Vecchi, la Direttrice Infrastruttura Ricerca e Statistica Elisa Mazzini.

Ausl IRCCS ringrazia per la collaborazione all’evento il Comune di Reggio Emilia, Uisp provinciale, la scuola di danza “Ritmo Caliente” i cui giovani ballerini si sono esibiti sotto la supervisione della maestra Marianna Casillo, e il Gruppo Volontari Città del Tricolore Odv, Tricolore Sport Marathon.