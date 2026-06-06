Trofeo SPM 2026: quattro giorni di calcio giovanile, sport, aggregazione e memoria a San Cesario sul Panaro

Grande soddisfazione ed entusiasmo per l’esito del Trofeo SPM, torneo di calcio giovanile svoltosi presso il centro sportivo comunale nelle giornate del 23, 24, 30 e 31 maggio 2026. La manifestazione ha confermato il valore dello sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita per i più giovani.

L’evento, organizzato da Antonino Graziano e dalla società Atletico SPM — che raccoglie i movimenti calcistici di San Cesario sul Panaro, Piumazzo e Manzolino — ha coinvolto circa 120 squadre giovanili appartenenti a 50 società sportive. I giovani atleti, nati tra il 2013 e il 2019, hanno partecipato con impegno alle gare nei due fine settimana. Le quattro giornate hanno registrato la presenza di circa 1.500 persone per ogni giornata, tra accompagnatori, genitori, tifosi e appassionati.

Giunto alla sua seconda edizione, il Trofeo SPM è dedicato al memorial di Fabrizio “Bibo” Zoboli, ex calciatore e allenatore dell’Atletico SPM, figura di riferimento per lo sport locale. Con questa manifestazione la comunità ha inteso ricordarne l’impegno e la passione per il calcio giovanile.

Il Trofeo SPM ha rappresentato, oltre che una competizione sportiva, un’occasione di incontro e condivisione. I ragazzi hanno vissuto insieme gli spazi del centro sportivo, trascorrendo quattro giornate all’insegna dei valori fondamentali dello sport.

Sostenere appuntamenti come questo significa investire nella crescita dei giovani. Lo sport collettivo insegna il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e il fairplay; crea legami e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Per questo l’Amministrazione Comunale considera prioritario promuovere e supportare iniziative di questo tipo sul territorio.

Un ringraziamento particolare va rivolto ai volontari che hanno reso possibile la manifestazione insieme agli organizzatori, alle società sportive partecipanti e alle famiglie. Il loro contributo testimonia la vitalità di una comunità attenta alla promozione dello sport giovanile. L’Amministrazione rinnova il proprio impegno a sostenere le associazioni sportive del territorio e a valorizzare il lavoro di chi, con dedizione, contribuisce alla crescita della nostra comunità.