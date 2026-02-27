27 Febbraio 2026, Vergato in occasione dell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

In occasione dell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso i propri canali il Comune di Vergato ha reso omaggio al lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini impegnati nelle attività di soccorso e sicurezza, con un pensiero particolare ai presìdi operativi dell’Appennino bolognese.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fu istituito il 27 febbraio 1939 con l’obiettivo di unificare e organizzare in modo efficiente i servizi antincendio presenti sul territorio italiano. Da allora rappresenta una delle principali strutture operative dello Stato per la gestione delle emergenze, intervenendo non solo negli incendi ma anche in calamità naturali, incidenti stradali, soccorsi tecnici e attività di protezione civile.

Nel territorio dell’Appennino bolognese il ruolo dei Vigili del Fuoco è particolarmente importante, vista la conformazione geografica e la distanza dai grandi centri urbani. In questo contesto il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vergato rappresenta un presidio strategico, capace di garantire operazioni rapide e un servizio capillare a supporto della popolazione; accanto alla sede vergatese operano i Distaccamenti Volontari di Monzuno, Gaggio Montano e Castiglione dei Pepoli, garantendo una rete fondamentale per la sicurezza del territorio montano e di pronto intervento.

L’anniversario rappresenta quindi un’occasione importante per ricordare il valore del servizio svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco, una presenza costante, necessaria e affidabile nelle situazioni di emergenza e punto di riferimento per la tutela delle comunità locali.

Il messaggio integrale diffuso dall’Amministrazione comunale di Vergato:

“Ricorre oggi, 27 febbraio, l’87° anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nato nel 1939 con l’obiettivo di garantire un servizio di soccorso organizzato e uniforme su tutto il territorio nazionale. Da allora donne e uomini del Corpo operano ogni giorno con impegno e dedizione per la sicurezza delle persone, intervenendo nelle emergenze, nella prevenzione incendi e nelle attività di protezione civile.

Il Comune di Vergato rende omaggio ad ognuno di loro e rivolge un ringraziamento speciale al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vergato e ai Distaccamenti Volontari di Monzuno, Gaggio Montano e Castiglione dei Pepoli: presidii fondamentali e di riferimento per la sicurezza del nostro territorio e di tutto l’Appennino bolognese.

Lì dove serve”