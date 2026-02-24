Talent Park, a Mirandola l’incontro tra aziende e giovani talenti promosso da injob

Dopo la presentazione ufficiale delle scorse settimane, la nuova edizione del Talent Park entra nel vivo e si prepara ad aprire le porte a studenti e giovani del territorio. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo, dalle 9.30 alle 16.00, al Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” di Mirandola, per una giornata dedicata all’orientamento, al confronto e alla costruzione di relazioni tra scuola, enti locali e mondo delle imprese.

L’iniziativa è promossa da inJob, recruitment company parte di W Group – con la collaborazione dell’ufficio talent di MAW, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia – Unità Organizzativa del Centro per l’Impiego di Mirandola, l’Unione Comune Modenesi Area Nord – UCMAN, il Comune di Mirandola, e coinvolgerà nel corso della giornata circa 300 studenti delle scuole superiori nella sessione mattutina e giovani NEET under 35 nel pomeriggio, due momenti pensati per rispondere a esigenze e fasi diverse del percorso formativo e professionale.

Il Talent Park nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete tra gli attori del territorio (scuole, istituzioni e imprese) e di offrire ai giovani uno spazio strutturato per comprendere meglio le opportunità, le competenze richieste dal mercato del lavoro e i possibili percorsi di crescita. Non una fiera del lavoro in senso tradizionale, ma un ambiente di orientamento e dialogo, in cui il focus è posto sulla conoscenza reciproca, sulla consapevolezza delle proprie attitudini e sulla lettura dei cambiamenti in atto nel mondo produttivo.

Attraverso attività esperienziali, momenti di confronto e strumenti di interazione, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso pensato per avvicinare il sistema dell’istruzione e quello del lavoro, favorendo una transizione più informata e consapevole e contribuendo a ridurre il disallineamento tra formazione e fabbisogni delle imprese. Elemento centrale della giornata sarà l’attività di Job Matching: al termine delle interazioni, aziende e candidati esprimeranno reciprocamente il proprio livello di interesse a proseguire il percorso di conoscenza. I dati raccolti consentiranno di elaborare un indicatore di compatibilità, utile a rendere più mirato ed efficace l’incontro tra imprese e talenti.

Per scoprire tutti i dettagli sull’evento e partecipare al pomeriggio dedicato agli under 35, visita la pagina dedicata al Talent Park.