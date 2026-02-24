martedì, 24 Febbraio 2026
Procedono i lavori di ricostruzione del ponte su via Regina Pacis

L'infrastruttura collega i comuni di Sassuolo e Formigine

Prosegue il cantiere per la ricostruzione del Ponte di via Regina Pacis: l’infrastruttura che collega i comuni di Sassuolo e Formigine, chiusa dal maggio 2023 a seguito degli eventi alluvionali.

Nelle ultime settimane, completata la fase di demolizione della vecchia struttura, i lavori si sono concentrati sulla preparazione delle nuove fondazioni e delle spalle del ponte. L’intervento, finanziato con circa 700.000 euro provenienti dai fondi PNRR, mira non solo al ripristino del collegamento, ma a una totale messa in sicurezza idraulica e strutturale.

Per verificare l’avanzamento della produzione, l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia, accompagnata dai tecnici comunali, si è recata nei giorni scorsi presso lo stabilimento incaricato della carpenteria metallica. Qui si sta ultimando la realizzazione dei prefabbricati in acciaio Corten, materiale scelto per la sua elevata resistenza alla corrosione e per il ridotto impatto manutentivo nel tempo.

La strategia del “fuori opera” (costruzione degli elementi in officina per poi assemblarli in loco) permetterà di accelerare sensibilmente le operazioni finali.

Entro la primavera verrà completata la soletta e verranno eseguiti i lavori di asfaltatura: entro il secondo trimestre 2026 la riapertura totale al traffico veicolare.

















Redazione 1

