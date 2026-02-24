martedì, 24 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Fiorano Modenese al Festival di Sanremo 2026 con tre giovani musicisti di Spezzano

FioranoMusica
Tempo di lettura 2 min.

Saverio e Fausto Cigarini, insieme a Matteo Pigoni, co-compositori del brano di Chiello e protagonisti sul palco accanto all’artista

Saverio e Fausto Cigarini, Matteo Pigoni (immagini fornite dal Comune)

Questa settimana, sul palco del Festival di Sanremo, sarà presente anche un po’ di Fiorano Modenese con tre giovani musicisti spezzanesi che, a vario titolo, saranno protagonisti accanto all’artista Chiello che presenterà il brano “Ti penso sempre”.

Si tratta di Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni, professionisti affermati nel panorama musicale contemporaneo, legati da un percorso artistico comune e da solide radici nel territorio fioranese.

Saverio Cigarini, laureato in pianoforte e in composizione per la musica applicata alle immagini presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, collabora stabilmente con Chiello come musicista e co-compositore. Ha lavorato come arrangiatore, compositore e performer con numerosi artisti della scena italiana, tra cui Colombre, Maria Antonietta, Giorgio Poi, Lucio Corsi e Tommaso Ottomano. Al Festival accompagnerà Chiello al pianoforte nella serata dei duetti, eseguendo con l’orchestra lo spartito dell’arrangiamento originale, da lui composto insieme al fratello Fausto. E’ inoltre co-compositore del brano in gara.

Fausto Cigarini, laureato in violino presso il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena, ha perfezionato la propria formazione con un Master in violino ad Hannover e un Master in quartetto d’archi a Berlino. Da anni collabora come polistrumentista, arrangiatore, compositore e produttore con artisti della scena indie-pop italiana. Oltre che con Chiello, già dal primo album, vanta una collaborazione pluriennale con Colombre e Maria Antonietta e, nel corso della sua carriera, ha arrangiato brani per Lucio Corsi, Rose Villain, Gue e Giorgio Poi, oltre ad aver registrato, fra gli altri, per Franco126 e Ornella Vanoni. Co-compositore del brano che Chiello presenterà Sanremo, ha scritto insieme a Saverio Cigarini l’arrangiamento originale della cover proposta nella serata dei duetti. Esordirà a Sanremo nel ruolo di direttore d’orchestra.

Matteo Pigoni, chitarrista, produttore e arrangiatore, collabora fin dagli esordi con Fausto Cigarini, formando un sodalizio artistico consolidato. Performer attivissimo nella scena indie-rock e nel panorama alternativo, ha maturato nell’ambito del suo percorso artistico una competenza specifica nel sound-engeneering e nella produzione. Nel corso della sua carriera ha preso parte a tour e produzioni in studio con diversi protagonisti della musica italiana contemporanea, tra cui Chiello, Colombre, Greg Willen e Zucchero. Ha contribuito attivamente alla scrittura e alle registrazioni dell’ultimo album di Chiello “Agonia” di prossima uscita ed è co-compositore insieme agli altri due spezzanesi del brano “Ti penso sempre” che sarà presentato sul palco del Festival.

















Redazione 1

