Fiorano Modenese al Festival di Sanremo 2026 con tre giovani musicisti di Spezzano

Questa settimana, sul palco del Festival di Sanremo, sarà presente anche un po’ di Fiorano Modenese con tre giovani musicisti spezzanesi che, a vario titolo, saranno protagonisti accanto all’artista Chiello che presenterà il brano “Ti penso sempre”.

Si tratta di Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni, professionisti affermati nel panorama musicale contemporaneo, legati da un percorso artistico comune e da solide radici nel territorio fioranese.

Saverio Cigarini, laureato in pianoforte e in composizione per la musica applicata alle immagini presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, collabora stabilmente con Chiello come musicista e co-compositore. Ha lavorato come arrangiatore, compositore e performer con numerosi artisti della scena italiana, tra cui Colombre, Maria Antonietta, Giorgio Poi, Lucio Corsi e Tommaso Ottomano. Al Festival accompagnerà Chiello al pianoforte nella serata dei duetti, eseguendo con l’orchestra lo spartito dell’arrangiamento originale, da lui composto insieme al fratello Fausto. E’ inoltre co-compositore del brano in gara.

Fausto Cigarini, laureato in violino presso il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena, ha perfezionato la propria formazione con un Master in violino ad Hannover e un Master in quartetto d’archi a Berlino. Da anni collabora come polistrumentista, arrangiatore, compositore e produttore con artisti della scena indie-pop italiana. Oltre che con Chiello, già dal primo album, vanta una collaborazione pluriennale con Colombre e Maria Antonietta e, nel corso della sua carriera, ha arrangiato brani per Lucio Corsi, Rose Villain, Gue e Giorgio Poi, oltre ad aver registrato, fra gli altri, per Franco126 e Ornella Vanoni. Co-compositore del brano che Chiello presenterà Sanremo, ha scritto insieme a Saverio Cigarini l’arrangiamento originale della cover proposta nella serata dei duetti. Esordirà a Sanremo nel ruolo di direttore d’orchestra.

Matteo Pigoni, chitarrista, produttore e arrangiatore, collabora fin dagli esordi con Fausto Cigarini, formando un sodalizio artistico consolidato. Performer attivissimo nella scena indie-rock e nel panorama alternativo, ha maturato nell’ambito del suo percorso artistico una competenza specifica nel sound-engeneering e nella produzione. Nel corso della sua carriera ha preso parte a tour e produzioni in studio con diversi protagonisti della musica italiana contemporanea, tra cui Chiello, Colombre, Greg Willen e Zucchero. Ha contribuito attivamente alla scrittura e alle registrazioni dell’ultimo album di Chiello “Agonia” di prossima uscita ed è co-compositore insieme agli altri due spezzanesi del brano “Ti penso sempre” che sarà presentato sul palco del Festival.