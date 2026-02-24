martedì, 24 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseControlli dei carabinieri nelle aree urbane e periferiche di San Prospero





Controlli dei carabinieri nelle aree urbane e periferiche di San Prospero

Bassa modeneseCronacaSan Prospero
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domenica scorsa 22 febbraio, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a San Prospero che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 31 persone – di cui 11 straniere – e sottoposti a verifica 23 autoveicoli. Inoltre è stato controllato 1 esercizio pubblico, senza rilevare irregolarità.

Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.