Controlli dei carabinieri nelle aree urbane e periferiche di San Prospero

Domenica scorsa 22 febbraio, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a San Prospero che ha interessato le aree urbane e periferiche, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione ed i centri commerciali, al fine di prevenire episodi di furti, disturbo, liti o risse che possono generare insicurezza tra i cittadini.

Nel corso dei controlli sono state identificate 31 persone – di cui 11 straniere – e sottoposti a verifica 23 autoveicoli. Inoltre è stato controllato 1 esercizio pubblico, senza rilevare irregolarità.

Il servizio, che rientra nelle ordinarie attività di controllo disposte dal Comando Provinciale di Modena, conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e tranquillità alla comunità locale, attraverso una presenza attenta e vicina ai cittadini.