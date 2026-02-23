Modena, cordoglio per la scomparsa del professor Vittorio Silingardi

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena esprimono cordoglio per la scomparsa del professor Vittorio Silingardi, figura di riferimento della medicina modenese, docente e clinico che ha accompagnato per decenni la crescita dell’area oncologica e onco-ematologica, con un contributo scientifico e organizzativo riconosciuto in ambito nazionale e internazionale.

Nato nel 1932 a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1957 con il massimo dei voti e la lode, entrando quindi a far parte della scuola onco-ematologica modenese diretta dal professor Edoardo Storti e, successivamente, dal professor Carlo Mauri, con il quale ha condiviso un lungo tratto di lavoro clinico e di ricerca. Libero docente dal 1964, ha vinto il concorso a professore ordinario nel 1979.

Nel 1985 è stato chiamato a dirigere la Divisione di Oncologia Medica, struttura nata in quegli anni e divenuta in breve tempo un punto di riferimento per attività assistenziale, produzione scientifica e capacità di costruire reti e collaborazioni. Dal 2000 al pensionamento, avvenuto nel dicembre 2002, ha diretto il Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Malattie dell’apparato respiratorio e il Centro Oncologico Modenese, contribuendo alla definizione di un modello integrato tra cura, ricerca e formazione.

Autore di cinque volumi monografici e di circa quattrocento pubblicazioni, con una parte significativa su riviste internazionali, il professor Silingardi ha mantenuto, anche dopo il pensionamento, un ruolo attivo nella formazione post-laurea attraverso la direzione di quattro master interuniversitari di interesse oncologico. È stato Presidente del Centro di Bioetica Moscati di Modena e Vicepresidente del Comitato Etico Provinciale di Modena fino al 30 giugno 2013, portando nel dibattito clinico e istituzionale una sensibilità costante per le implicazioni etiche della ricerca e dell’assistenza.

“Il Prof. Vittorio Silingardi – commenta il Prof. Massimo Dominici, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto di Unimore e della Struttura Complessa di Oncologia dell’AOU di Modena – lascia un’eredità scientifica e umana di straordinario valore. Il suo insegnamento, fondato su competenza, sobrietà e profondo rispetto per il paziente, continuerà a vivere nel lavoro dei suoi allievi e nella storia dell’oncologia modenese a beneficio dei pazienti tutti”

Unimore e AOU di Modena rivolgono un pensiero di vicinanza alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, alle allieve e agli allievi, e a tutta la comunità sanitaria e accademica che in questi anni ne ha incrociato il lavoro e l’insegnamento.

I funerali avranno luogo martedì 24 febbraio presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro, ove alle ore 9,00 sarà celebrata la liturgia funebre.