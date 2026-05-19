2 kg di droga acquistati sul dark web sequestrati dalle Fiamme Gialle a Bologna. Denunciato un ventenne

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato 2 chilogrammi di resina di hashish e denunciato un ventenne residente a Piacenza. Il giovane è accusato di acquistare sostanze stupefacenti sul dark web tramite portafogli virtuali per la successiva rivendita.

L’attività investigativa è nata dal monitoraggio del web sommerso e dei flussi finanziari in criptovalute. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un canale Telegram crittografato gestito dal Canada, frequentato da numerosi giovani italiani tra i 18 e i 25 anni.

Il filone ha condotto all’aeroporto “Marconi” di Bologna, snodo cruciale per l’arrivo di spedizioni sospette provenienti dalle Americhe, dove i finanzieri hanno intercettato un pacco apparentemente innocuo, dichiarato come prodotto per la pulizia dell’auto (schiumogeno), ma che in realtà nascondeva al suo interno circa 2 chilogrammi di “jelly hash” – una particolare forma gelatinosa di hashish ad alto potenziale di THC.

La successiva perquisizione presso i luoghi in uso al reale destinatario ha consentito il sequestro di ulteriori quantitativi di droga e rinvenuto materiale per il confezionamento e la vendita, denaro contante, documentazione digitale e cartacea ritenuta utile a ricostruire l’intera rete di distribuzione. L’indagato, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, operava da circa due anni nel trading online e utilizzava monete virtuali per anonimizzare le transazioni. Le analisi tossicologiche sulla sostanza sequestrata hanno stimato che la stessa avrebbe fruttato circa 50.000 dosi, per un valore di mercato di 120.000 euro.

L’operazione si inserisce nel quadro del costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di stupefacenti e ai crimini economico-finanziari digitali.

Si specifica che il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari e che, fino a giudizio definitivo, vale la presunzione di innocenza.