Sorpreso in possesso di cocaina ed hashish, 40enne arrestato a Finale Emilia

Nella giornata di ieri, 19 febbraio, durante un servizio perlustrativo in via Casumaro Bondeno, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia procedevano al controllo di un uomo di 40 anni –  il cui atteggiamento destava sospetti mentre era su una bicicletta nei pressi di una tabaccheria – rinvenendo e sequestrando 6 involucri di “cocaina” e 2 di “hashish”.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto dei colleghi della Stazione di Mirandola e dell’unità cinofila della Polizia Locale mirandolese, permetteva l’ulteriore sequestro di:

  • 24 involucri di “cocaina” e 5 pezzi di “hashish”;
  • un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi;
  • 300 euro in contanti sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione di polizia giudiziaria si concludeva dunque con il sequestro di 30 dosi di “cocaina” e di 7 dosi di “hashish”, per un rispettivo peso complessivo lordo di 30,17 grammi e di 64,32 grammi.

Nell’immediatezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, l’indagato veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Carpi.

Oggi, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., tutti i giorni, presso la Stazione Carabinieri di Finale Emilia.

L’operazione conferma la presenza costante e attenta dei Carabinieri di Finale Emilia, impegnati quotidianamente nel monitoraggio del territorio e nella prevenzione dei fenomeni di spaccio, e testimonia l’efficacia della collaborazione con la Polizia Locale di Mirandola, un modello operativo che continua a garantire risultati concreti per la sicurezza della comunità.

















Redazione 1

