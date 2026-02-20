Ad Albinea la Croce Verde cerca autisti per trasportare persone in difficoltà che abbiano tre ore libere a settimana

Sempre più persone con ridotta mobilità o autonomia hanno bisogno dei servizi di trasporto, assistenza e accompagnamento di Croce Verde. Ecco perché l’associazione, che ha sede a Reggio e una base anche ad Albinea, cerca volontari che possano guidare i mezzi di traporto persone.

Le caratteristiche necessarie sono: essere in possesso della patente B e qualche ora di tempo libero ogni mese, e in particolare 3 ore ogni settimana che servirebbe alla copertura totale del bisogno.

Non verrà richiesto di guidare ambulanze in situazioni di emergenza e non sarà necessario seguire corsi. Si tratte di accompagnare persone che hanno bisogno di aiuto. Per entrale nella famiglia della Croce Verde sarà sufficiente un incontro di presentazione per diventare operativi.

Nella Pubblica Assistenza si possono svolgere molti ruoli, tutti ugualmente importanti. Dedicarsi al volontariato in Croce Verde significa essere vicini alla collettività, ma anche ricevere molto in cambio. Un sorriso, una parola di ringraziamento da parte di chi si aiuta sono una ricompensa enorme. Senza contare che entrare in Croce Verde permette di fare tante amicizie, di far parte di quella che davvero è una grande famiglia, e vivere anche momenti molto appaganti e divertenti.

Le candidature sono sempre aperte ed è possibile partecipare scansionando il Qr code sul volantino oppure chiamare Luca (331 1790638) o Domenico (335 7805443).