Zelensky “Voglio porre fine a questa guerra al più presto”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Penso che sia positivo che abbiamo tenuto un incontro trilaterale in Svizzera. Rispettiamo e apprezziamo i partner del Medio Oriente e di altri Paesi. Ma, a mio parere, se la guerra è in corso in Europa, allora dobbiamo trovare un posto in Europa”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “E’ in corso una discussione complessa sul ruolo degli europei. Per noi, il loro ruolo è di grande importanza. E’ importante avere partner americani. Ma sottolineo ripetutamente che, a mio parere, abbiamo bisogno anche di rappresentanti europei. So che gli americani, e forse anche alcuni europei, stanno discutendo un nuovo documento con la Russia, tra la Nato e la Russia. Quando avranno un documento del genere, potranno discutere di tutto. Ma per me è importante che discutano con noi del nostro potenziale ruolo nella Nato. Non solo con i russi, con noi. Perchè ci riguarda”, ha aggiunto.

“Non ho bisogno di tutte queste chiacchiere storiche per porre fine a questa guerra e passare alla diplomazia. Perchè è solo una tattica dilatoria. Conosco la loro mentalità. Ecco perchè non voglio perdere tempo con tutte queste cose. Sono affari loro. I russi hanno deciso che avevano bisogno di un nuovo zar. E’ una loro scelta. Ma ci sono problemi di sicurezza. C’è una grande guerra contro di noi. Queste sono le nostre vite. L’unica cosa di cui voglio parlargli è che penso che dobbiamo risolvere la questione con successo. Voglio dire, porre fine a questa guerra al più presto. Ecco perchè voglio parlare solo di queste cose”, ha concluso Zelensky.

– foto Ipa Agency –

