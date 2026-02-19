giovedì, 19 Febbraio 2026
Sabato al Dadà uno spettacolo a sostegno della Protezione Civile di Castelfranco Emilia

Castelfranco EmiliaTeatro
Tante risate previste per la commedia “Ti mando al Sud”

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, il Teatro Dadà ospiterà la commedia “Ti mando al Sud”, portata in scena dalla Nuova compagnia teatrale Nord Sud. Reduce dal successo registrato a Marano, dove lo spettacolo ha fatto segnare sold-out, la compagnia torna a Castelfranco Emilia per una nuova serata all’insegna dell’ironia e della solidarietà. L’intero incasso sarà destinato alla Protezione Civile di Castelfranco Emilia. “Ti mando al Sud” è una commedia coinvolgente che gioca, con leggerezza, sulle differenze tra Nord e Sud, trasformando stereotipi e contrasti in occasione di sorriso e riflessione.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, che detiene peraltro la delega alla Protezione civile, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il teatro, soprattutto quando nasce dal volontariato e dall’impegno gratuito, è uno strumento straordinario di coesione sociale. Invito tutta la cittadinanza a partecipare: sarà una serata di divertimento, ma anche un gesto concreto di sostegno per un gruppo, il nostro di Protezione civile, sempre presente nel sostegno quotidiano alla cittadinanza e nella gestione delle emergenze».

















Redazione 1

