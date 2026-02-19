giovedì, 19 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenza“Il Codice Rosso”: lunedì mattina il Convegno al teatro Carani di Sassuolo





“Il Codice Rosso”: lunedì mattina il Convegno al teatro Carani di Sassuolo

In evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si svolgerà lunedì prossimo, 23 febbraio, a partire dalle ore 9 presso il teatro Carani di Sassuolo, il convegno dal titolo “Il Codice Rosso alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 181”. Un appuntamento che vedrà tra i relatori il Procuratore Capo di Modena, Dott. Luca Masini.

A partire dalle ore 8:15 sarà possibile accreditarsi alla mattinata che prevede il rilascio di crediti formativi sia per Avvocati che per Assistenti Sociali.

Dopo il saluto del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, previsto per le ore 9, si terrà la Lectio del Procuratore Capo Procura di Modena Dott. Luca Masini.

Alle ore 12:30 uno spazio per le domande con il convegno che si concluderà alle ore 13.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.