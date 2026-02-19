“Il Codice Rosso”: lunedì mattina il Convegno al teatro Carani di Sassuolo

Si svolgerà lunedì prossimo, 23 febbraio, a partire dalle ore 9 presso il teatro Carani di Sassuolo, il convegno dal titolo “Il Codice Rosso alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 181”. Un appuntamento che vedrà tra i relatori il Procuratore Capo di Modena, Dott. Luca Masini.
A partire dalle ore 8:15 sarà possibile accreditarsi alla mattinata che prevede il rilascio di crediti formativi sia per Avvocati che per Assistenti Sociali.
Dopo il saluto del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, previsto per le ore 9, si terrà la Lectio del Procuratore Capo Procura di Modena Dott. Luca Masini.
Alle ore 12:30 uno spazio per le domande con il convegno che si concluderà alle ore 13.