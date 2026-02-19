Al Bonvi Parken di Modena si riqualifica la pista da pattinaggio

Al Bonvi Parken è in programma un intervento di riqualificazione della pista da pattinaggio a rotelle e dell’area circostante, con l’obiettivo di migliorare la fruizione degli spazi da parte di bambini, ragazzi e famiglie.

I lavori, del valore complessivo di 45 mila euro, finanziati per 35 mila euro attraverso un contributo della Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Verde e per la quota rimanente da risorse comunali, prenderanno il via a marzo, una volta completate le procedure di affidamento, e avranno una durata di circa un mese.

“Si tratta di una promessa mantenuta nei confronti di tutti i frequentatori del Bonvi Parken, del Quartiere e dei volontari”, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni. “Ne avevamo parlato nel 2024, all’inizio della nuova consiliatura, e ora arriviamo concretamente all’inizio lavori. La dimensione economica dell’investimento è relativamente piccola, ma l’intervento è mirato e importante perché contribuirà alla bellezza e alla sicurezza del parco. L’opportunità del bando verde offerta dalla Fondazione di Modena è preziosa – aggiunge – e, dopo quello del Bonvi Parken, lo scorso anno abbiamo ottenuto un doppio finanziamento per altri due progetti che porteremo avanti nei prossimi mesi, a Cognento e in Piazza Matteotti”.

Gli interventi al Bonvi Parken consistono, in particolare, nella manutenzione delle gradonate ammalorate dagli agenti atmosferici e dall’usura del tempo, nella rimozione delle piantumazioni spontanee cresciute nei giunti, nel ripristino delle superfici ammalorate e dei giunti di costruzione, nella riparazione e manutenzione della pista da pattinaggio a rotelle nella verniciatura del corrimano perimetrale alla pista di skate, nella riprofilatura delle aree verdi prossime all’anfiteatro artificiale, nella revisione dell’impianto elettrico a servizio dell’area e infine nell’inserimento di un nuovo gioco con pavimentazione antitrauma.