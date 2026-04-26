Al via AladinoBUS, il servizio di trasporto pubblico “a chiamata” tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo

Sarà presentato ufficialmente martedì 28 aprile alle ore 10.30, presso la struttura turistica delle Fonti di Poiano, il nuovo servizio di trasporto pubblico “a chiamata” AladinoBUS, promosso dall’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia in collaborazione con l’Unione dei Comuni e le amministrazioni comunali di Villa Minozzo e Castelnovo Monti.

L’iniziativa rappresenta una sperimentazione innovativa pensata per rendere il trasporto pubblico più flessibile, efficiente e accessibile. Il progetto è finanziato nell’ambito del programma Aree Interne e si propone di rispondere in modo concreto alle esigenze della popolazione locale valorizzando al contempo le peculiarità ambientali e turistiche del territorio appenninico.

Il servizio sarà attivo a partire dal 4 maggio e, per il primo mese, sarà completamente gratuito per tutti i cittadini, con l’obiettivo di favorirne la conoscenza e incentivarne l’utilizzo.

AladinoBUS è infatti un servizio “a chiamata”, semplice e intuitivo, che consente agli utenti di prenotare i propri spostamenti in modo rapido tramite l’omonima app dedicata, disponibile per dispositivi iOS e Android. Il mezzo si attiva solo quando serve, evitando corse a vuoto e riducendo i chilometri percorsi, con un conseguente minore impatto sull’ambiente e una maggiore sostenibilità complessiva del servizio.

Grazie a questa modalità, sarà possibile programmare o richiedere in tempo reale il viaggio all’orario desiderato, migliorando l’efficienza dei collegamenti tra le diverse località e integrando il servizio ordinario esistente.

Il servizio si propone anche come strumento strategico per facilitare l’accesso a punti di interesse fondamentali, come l’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, e per incentivare la fruizione di aree di grande valore naturalistico e ambientale, tra cui la zona dei gessi triassici lungo il Secchia, particolarmente attrattiva durante la stagione primaverile ed estiva nonché patrimonio Unesco.

Alla presentazione interverranno amministratori locali e tecnici dell’Agenzia per la Mobilità, che illustreranno nel dettaglio il funzionamento del servizio e le modalità di utilizzo.

L’invito è rivolto a cittadini, operatori e a tutti gli interessati: un’occasione per conoscere da vicino una nuova opportunità di mobilità sostenibile e innovativa per l’Appennino reggiano.