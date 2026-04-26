I Soci Emil Banca hanno approvato il Bilancio 2025

I Soci di Emil Banca, all’unanimità, hanno approvato il bilancio 2025 e rinnovato la fiducia a Gian Luca Galletti, confermato presidente della Banca di Credito Cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea che, con oltre 12 miliardi di mezzi amministrati, è una delle più grandi d’Italia.

L’Assemblea è stata anche l’ultima da direttore generale di Matteo Passini che dal palco dell’Unipol Arena ha annunciato ai Soci che a giugno lascerà la guida della Bcc emiliana. “Abbiamo fatto un lungo cammino assieme, pieno di soddisfazioni – ha commentato Passini – ora largo ai giovani”. Passini, arrivato in Emil Banca nel 2015 con la carica di vice direttore, è direttore generale dal 2023 quando prese il posto di Daniele Ravaglia. “Si tratta di una scelta maturata con convinzione e senso di responsabilità – ha spiegato – nella consapevolezza che sia arrivato il momento di favorire un concreto passaggio generazionale all’interno della nostra Banca”.

Emil Banca è presente in sette province (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara e Mantova) in oltre 215 Comuni serviti da 98 filiali (compresa quella aperta a febbraio a Spilamberto, nel modenese). Al 31/12/ 2025 i Soci erano 56.424, i clienti oltre 186 mila e i dipendenti 730.

Il Bilancio 2025 si è chiuso con un utile di esercizio di 49,2 milioni di euro che ha permesso alla Bcc di riconoscere ai Soci, tra dividendi e rivalutazione, una remunerazione complessiva del 4 per cento delle loro quote sociali, per un totale di circa 5 milioni di euro. Oltre 39 milioni di euro, circa l’80 per cento dell’Utile, è stato destinato a riserva aumentando così la capacità della banca di fare credito.

Tante conferme e due volti nuovi nel Consiglio di amministrazione che sotto la guida di Galletti governerà Emil Banca per i prossimi tre anni e che, nei prossimi mesi, dovrà indicare il nuovo direttore generale.

Per effetto della votazione di domenica, entrano nel Cda di Emil Banca: Gherardo Maria Dugato, bolognese, manager di una associazione di commercio che in consiglio prende il posto dell’ex vicepresidente, Graziano Massa; e Cinzia Nasi, direttrice Confcooperative Terre d’Emilia, che entra in CdA, al posto di Carlo Piccinini, per l’area di Modena.

Assieme a loro, sono stati confermati: Azio Barani (Reggio Emilia), Cristina Bottoni (Bologna), Viviano Fiori (Bologna), Mauro Libè (Parma), Francesco Milza (Piacenza), Raffaella Pannuti (Bologna), Paola Pesci (Ferrara), Cinzia Rubertelli (Reggio Emilia), Stefano Simonazzi (Reggio Emilia) e Assuero Zampini (Bologna).

Orgoglioso della fiducia che i Soci gli hanno rinnovato, il presidente Galletti, dal palco dell’Unipol Arena, ha voluto ringraziare l’ex vice presidente Graziano Massa – che dopo oltre 40 anni al servizio di Emil Banca (anche come presidente), ha lasciato il Cda della Banca per guidare Emi, la nuova mutua multi settore dedicata ai Soci e clienti della Bcc – e il direttore uscente.