A Marzabotto apre l’Emporio Solidale

Sabato 21 febbraio 2026, alle 10:30, sarà inaugurato il primo Emporio Solidale dell’Appenino bolognese, presso il Comune di Marzabotto. All’inaugurazione, oltre alla Sindaca Valentina Cuppi, sarà presenta il Cardinale Matteo Maria Zuppi.

A seguito dei lavori di ristrutturazione, resi possibili grazie alla vincita del bando di rigenerazione urbana socio-culturale della Regione Emilia-Romagna da parte del Comune di Marzabotto, è stato possibile realizzare un Emporio Solidale, all’interno dei locali che erano adibiti, in passato, prima alla biblioteca comunale poi allo spazio per le associazioni.

Questo importante nuovo servizio sarà a disposizione di tutti i Comuni dell’Appennino bolognese, che hanno già stretto insieme una solida rete, grazie anche al supporto di VolaBo. Da sempre il Comune di Marzabotto si occupa delle persone e delle famiglie in difficoltà economica, supportandole con la fornitura di spesa e beni di prima necessità. I progetti attivi e i servizi offerti erano numerosi e ora, con l’Emporio solidale, si realizza un unico spazio nel quale unire tutto questo.

Il progetto di rigenerazione ha visto la realizzazione del Teatro, la riqualificazione urbana ed ambientale degli spazi pubblici circostanti e dell’accesso al poliambulatorio, la trasformazione dell’ex spazio associazioni nell’Emporio Solidale.

“E’ un traguardo bellissimo, che aspettavamo da tempo – racconta Simona Benassi, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Marzabotto – Un progetto molto grande perché sarà a disposizione di tutti i Comuni dell’Appennino Bolognese. Un ringraziamento particolare va ai volontari che fanno sì che si realizzi questo sogno: grazie alla loro presenza, sarà possibile tenere aperto l’emporio due giorni alla settimana. Ringrazio poi l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese; VolaBo – Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna; la Consulta del Volontariato Sociale di Marzabotto; il Fondo Dare per Fare; la Rete “Un piatto per tutti”; Mano Tesa ODV e la Caritas Interparrocchiale (Panico, Marzabotto, Pian di Venola). Siamo onoratissimi che all’inaugurazione sarà presente il Cardinale Zuppi e felici di aver allestito tutto in tempo per la visita pastorale dell’Arcivescovo”.

Gli empori sono strumenti di contrasto alla povertà che si reggono sulla collaborazione tra istituzioni, Terzo settore e aziende del territorio. Per accedere all’emporio bisogna recarsi allo sportello sociale di Marzabotto e fare domanda di accesso per verificare i requisiti.

Tutta la cittadinanza è invitata all’inaugurazione in via G.Matteotti, 1/C.