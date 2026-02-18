mercoledì, 18 Febbraio 2026
Sabato 21 febbraio all’Astoria di Fiorano “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” con Gianrico Carofiglio

FioranoTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Gianrico Carofiglio con il suo “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” sarà in scena all’Astoria di Fiorano sabato 21 febbraio alle 21:00.

Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose. Necessarie. Ma le cose, forse, non stanno proprio così.

Prendendo spunto da aneddoti, dalla scienza, dallo sport, da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, Gianrico Carofiglio ci racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Imparando, quando è possibile, a trarne profitto.

Una riflessione inattesa su due parole che non godono di buona fama. Un’allegra celebrazione della nostra umanità.

Per informazioni e prenotazioni: 366.320.6544

















