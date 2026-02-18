Complanarina, il Sindaco Mezzetti: “Ottima notizia per Modena”

“Lo sblocco dell’ultimo miglio della Complanarina è un’ottima notizia per Modena e tutto il territorio. Per ora anche il Comune di Modena lo ha saputo attraverso il comunicato stampa del Ministero per le infrastrutture ma contiamo presto di entrare nella fase operativa per la quale siamo sempre stati pronti.

Non c’è ente più del Comune di Modena che attende il completamento di quest’opera, più volte ho sollecitato la decisione, anche scrivendo personalmente al ministro lo scorso giugno. Verrebbe quindi da dire ‘se non ora, quando?’ e mi sento di ringraziare, oltre ai parlamentari del Pd che hanno sempre interrogato il ministero per avere ragguagli anche le forze politiche di opposizione in consiglio comunale che hanno lavorato per questo risultato”.