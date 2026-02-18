mercoledì, 18 Febbraio 2026
Al via il corso per aspiranti volontari AVF a Fiorano Modenese

Fiorano
Iscrizione obbligatoria, prima lezione martedì 24 febbraio a Ubersetto

L’Associazione Volontari Fiorano (AVF), con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, promuove il “Corso base trasporti ordinari”, un percorso formativo gratuito rivolto ad aspiranti volontari interessati a operare nei servizi non urgenti a supporto della comunità.

La prima lezione si terrà martedì 24 febbraio alle ore 20.30 presso la sala civica di Ubersetto, in via Monte Ave 1/2.

Il corso, completamente gratuito e riservato ai maggiorenni, abilita allo svolgimento di attività di trasporto di emoderivati, trasporto in ambulanza per servizi non urgenti, servizi ordinari di assistenza e accompagnamento.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i cittadini che desiderano dedicare parte del proprio tempo al volontariato, con un impegno previsto di uno o due turni al mese, contribuendo in modo concreto al benessere della collettività.

Per partecipare occorre iscriversi, contattando il numero 0536 910386 (dal lunedì al venerdì, ore 8.00–16.00) o la mail formazione@avfiorano.it

L’Associazione Volontari Fiorano invita tutti i cittadini interessati a cogliere questa occasione di formazione e servizio, entrando a far parte di una rete di volontari impegnati quotidianamente a sostegno della comunità locale.

 

















