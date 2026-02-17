Salse di Nirano, la scienza svela i segreti dei vulcani di fango

La Riserva naturale delle Salse di Nirano a Fiorano Modenese, inserita nell’Ente Parchi dell’Emilia Centrale, non è soltanto un sito naturalistico di grande bellezza e particolarità, ma anche un unicum geologico di rilevanza nazionale e internazionale per studi e ricerche.

Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20.30, presso Casa Corsini (via Statale 83, Spezzano), si terrà un incontro pubblico che intende offrire al pubblico un aggiornamento sulle più recenti ricerche scientifiche alle Salse di Nirano, nell’ambito del progetto nazionale “PROMUD – definizione di un protocollo multidisciplinare di monitoraggio per i vulcani di fango”.

L’attività di studio e ricerca PROMUD, durata tre anni, è stata portata avanti da ricercatori di diverse università italiane, collegati all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nelle due più significative aree italiane che ospitano ‘mud volcanoes’: le Maccalube di Aragona in Sicilia e le Salse di Nirano a Fiorano Modenese, con l’obiettivo di definire degli indicatori affidabili dello stato di attività dei vulcani di fango ed arrivare a identificare eventuali precursori di parossismi, ossia delle fasi più acute ed eruttive degli stessi.

La serata del 20 febbraio sarà un momento di restituzione dei risultati delle ricerche terminate a fine 2025 e un’importante occasione di divulgazione e confronto tra ricercatori, istituzioni e cittadini sui risultati delle attività di monitoraggio e studio condotte nell’area. Il programma prevede interventi dedicati a:

il progetto PROMUD e i vulcani di fango;

la caratterizzazione geochimica dei fluidi emessi;

le analisi mineralogiche e micropaleontologiche dei fanghi;

il telerilevamento e i dati storici;

gli adattamenti della vegetazione nelle Salse di Nirano;

il monitoraggio sismico dell’area;

le evidenze emerse dal monitoraggio multiparametrico: come e cosa comunicano i vulcani di fango.

Gli interventi saranno a cura di ricercatori e docenti di diversi enti e università italiane: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Università di Bologna, l’Università di Milano-Bicocca, l’Università di Salerno e l’Università di Siena, a testimonianza dell’approccio multidisciplinare che caratterizza il progetto.

“Oltre ad essere una grande attrazione turistica, la Riserva Naturale delle Salse di Nirano si conferma un importante sito di ricerca di scientifica di rilevanza internazionale; pertanto ospitare l’evento di restituzione conclusivo del progetto PROMUD è motivo di grande soddisfazione, con l’auspicio che nuovi e altrettanto stimolanti ricerche diano seguito a quanto già fatto”, dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione scientifica e ambientale delle Salse di Nirano; è promossa dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e numerose università italiane.

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti.