Giovedì 19 febbraio, al Teatro del Popolo di Concordia, Lella Costa vestirà i panni di “Lisistrata”

Prosegue la stagione del Teatro del Popolo di Concordia, a cura di ATER Fondazione, giovedì 19 febbraio Lella Costa indossa i panni di Lisistrata – letteralmente “colei che scioglie gli eserciti” – protagonista dell’omonima commedia di Aristofane, con la regia di Serena Sinigaglia. Oggi come ieri questa esilarante, perfetta e antica commedia ci parla: i temi della guerra e del femminile risuonano nel nostro presente.

Scritta nel V secolo a.C., Lisistrata è una delle opere più celebri dell’antichità e torna oggi in scena con una forza sorprendentemente attuale. Esilarante, perfetta e antica, questa grande commedia continua a parlarci con chiarezza disarmante: i temi della guerra e del femminile risuonano nel nostro presente con un’urgenza quasi scomoda. Il suo messaggio è un grido che attraversa i secoli: “Donne di tutto il mondo, unitevi!”

Alla base c’è un presupposto terribilmente serio, che affligge l’umanità da sempre e sembra inarrestabile: la guerra. In un mondo allo stremo, sull’orlo del collasso, Lisistrata emerge come un’eroina tragica più che comica. La sua è una ribellione radicale, folle e lucidissima insieme: lo sciopero del sesso come ultima, disperata arma per fermare il conflitto.