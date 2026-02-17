Al via la seconda edizione del Festival letterario “Una Montagna di Libri”

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, con oltre trenta partecipanti provenienti da tutta Italia e una grande partecipazione di pubblico alla cerimonia finale, prende ufficialmente il via la seconda edizione del Festival letterario “Una montagna di libri”, promosso dal Comune di Monzuno, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro e Associazione L’Agorà di Lavagna.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di dare spazio a nuove voci, valorizzare la scrittura come forma d’espressione e promuovere la cultura del racconto e della poesia. La prima edizione ha registrato un entusiasmo superiore alle aspettative, segno di un territorio vivo, sensibile e ricettivo verso le arti e la letteratura. Il titolo del concorso letterario e della giornata che vedrà la partecipazione di scrittori e poeti è: “In viaggio…”.

Chiunque abbia compiuto la maggiore età è invitato a cimentarsi nella scrittura di un racconto della lunghezza massima di 10.000 battute, oppure nella composizione di tre poesie coerenti all’argomento. Naturalmente tutti i testi dovranno essere inediti e inviati, entro il 31/08/2026, tramite posta elettronica, all’indirizzo ermanno.pavesi@comune.monzuno.bo.it

I finalisti saranno premiati con attestato e prodotti tipici del territorio, mentre il vincitore vedrà anche il proprio manoscritto pubblicato sulla rivista del Gruppo di Studi Savena Setta Sambro.

Quest’anno la premiazione si terrà l’11 di ottobre, durante la prima giornata della Tartufesta a Monzuno. Un modo per unire l’Arte dello scrivere con l’Arte culinaria.

“Il grande entusiasmo della prima edizione ci ha confermato che promuovere cultura è un investimento prezioso per la nostra comunità – dichiara Ermanno Manlio Pavesi, Assessore alla Cultura del comune di Monzuno -. Siamo felici di riproporre questo concorso e di continuare a dare voce a chi ama raccontare, emozionare e immaginare. Siamo contenti di poterlo abbinare alla Tartufesta che in questi anni sta avendo molto successo”.