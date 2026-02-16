Per una notte sulla A1 chiuse le entrate delle stazioni di Reggio Emilia e Modena sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Modena nord; verso Milano: Terre di Canossa Campegine. Si potrà utilizzare anche la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.
Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Valsamoggia; in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Modena nord.