lunedì, 16 Febbraio 2026
Per una notte sulla A1 chiuse le entrate delle stazioni di Reggio Emilia e Modena sud

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Modena nord; verso Milano: Terre di Canossa Campegine. Si potrà utilizzare anche la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Valsamoggia; in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Modena nord.

















Redazione 1

