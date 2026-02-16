Il Carnevale di Granarolo si rinnova: domenica 22 febbraio nasce il “Choco Carnival”

Granarolo dell’Emilia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con una grande novità: il tradizionale Carnevale dei Bambini, giunto alla 44ª edizione, si rinnova e diventa “Choco Carnival – il Carnevale che sa di cioccolato”.

Un’evoluzione che non è solo nel nome, ma nel modo stesso di vivere la festa: più sicurezza per bambini e famiglie, maggiore coinvolgimento delle attività del territorio e uno spirito comunitario ancora più forte. L’iniziativa è promossa dal Comune di Granarolo dell’Emilia insieme alla Polisportiva Lovoleto, con il contributo di associazioni e volontari.

Domenica 22 febbraio, dalle ore 14.30, carri allegorici, banda e gli Sbandieratori Petroniani sfileranno per le vie del paese con un tema speciale: il cioccolato sarà il protagonista dell’edizione 2026. Il tradizionale gettito si trasformerà in una pioggia di cioccolatini e dolciumi.

Tra le novità più significative, lo stop al lancio di palloni e pupazzi, per garantire una festa più ordinata e serena. Debutta il “Cono Pigliatutto”, che consentirà di raccogliere i dolci in modo pratico. Insieme ai dolciumi saranno lanciate palline colorate: con 5 palline si riceverà una cioccolata calda allo stand in piazza; con 10 palline si otterranno 15 euro di sconto nei negozi aderenti. Un meccanismo semplice che crea una rete virtuosa tra festa, famiglie e imprese locali.

“Who Are You Tonight?”: sabato sera la festa in musica per i giovani

Il Choco Carnival inizierà già sabato 21 febbraio, dalle 18.00 alle 24.00, in Piazza del Popolo con “Who Are You Tonight?”, festa in maschera organizzata dai giovani del territorio con il supporto della Polisportiva Lovoleto.

In programma DJ set con Nebulosa, Eric Giuliani, Ice X Diaz e Gios, oltre a Radio Bruno Live con Max Vasselli & Paolino dalle 21.30. Ingresso gratuito, food & drinks e primo drink omaggio per chi indossa la maschera.

La Lotteria del Carnevale

Torna anche la tradizionale Lotteria del Carnevale: biglietti a 2 euro già disponibili nei punti vendita del territorio fino al pomeriggio di domenica 22 febbraio. L’estrazione si terrà alle ore 17.00 presso il Municipio. Un piccolo gesto che contribuisce concretamente alla realizzazione della manifestazione.

Concorso per il gruppo mascherato più numeroso

Confermata anche l’edizione 2026 del concorso per il gruppo mascherato più numeroso, aperto a bambini, adulti e gruppi misti. Saranno premiati i tre gruppi più numerosi.

Iscrizioni via WhatsApp al numero 335 5227627 entro le ore 15.30 di domenica 22 febbraio.