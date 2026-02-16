24enne arrestato a Bologna dai carabinieri durante una operazione antidroga

I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 24enne bengalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga nei pressi della Stazione ferroviaria di Borgonuovo, per verificare la presenza di persone sospette.

Alla vista del 24enne su un monopattino che stava arrivando ad alta velocità per prendere un treno diretto a Bologna, i militari gli hanno intimato l’alt, dopodiché lo hanno perquisito. All’interno di un borsello legato al monopattino sono stati trovati 188 grammi di hashish, 4.000 euro in contanti, una bilancia di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente.

Le operazioni di ricerca nell’abitazione del giovane hanno consentito di trovare un ingente quantitativo di hashish, per un peso complessivo di 2,3 kg e altrettanto materiale adatto al confezionamento della droga. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne, dopo l’arresto, è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.