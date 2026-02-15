Alcune delle chiusure programmate previste sulla A14 e sulla A13

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: verso Bologna: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova; verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di mercoledì 18 giovedì 19 febbraio, con orario 21:00-5:00 (si precisa che, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, la stazione di Castel San Pietro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna); nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola; per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro, verso Ancona: Imola; per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro, verso Bologna (dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio): Bologna San Lazzaro.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.