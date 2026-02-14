sabato, 14 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Sassuolo, proseguono i lavori di potatura

Proseguono i lavori di manutenzione delle alberature della città che maggiormente necessitano di interventi di potatura.

Questa settimana, caratterizzata da numerose giornate piovose, le squadre che operano su due appalti differenti hanno concluso i lavori in viale Siena e avviato gli interventi in viale Monteverdi e viale Torino (nel tratto compreso tra via Rometta e viale Cairoli).

Salvo avverse condizioni meteo o impedimenti tecnici la prossima settimana, da lunedì 16 a sabato 21 febbraio, la prima delle due squadre concluderà l’intervento in viale Monteverdi; mentre la seconda squadra terminerà i lavori in viale Torino a metà settimana per poi iniziare l’intervento in viale Cairoli.

 

















