Riapre completamente al traffico la SS64 Var “Variante di Sasso Marconi”

Anas riaprirà completamente al traffico, entro il tardo pomeriggio di oggi, la strada statale 64 Var “Variante di Sasso Marconi” dove lo scorso 5 febbraio era stato attivato il senso unico alternato. Sono infatti concluse tutte le attività di ripristino e messa in sicurezza del tratto dove, a seguito delle intense piogge, si era verificato uno smottamento sul margine della sede stradale.