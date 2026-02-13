venerdì, 13 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BologneseRiapre completamente al traffico la SS64 Var “Variante di Sasso Marconi”





Riapre completamente al traffico la SS64 Var “Variante di Sasso Marconi”

Appennino BologneseSasso MarconiViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Anas riaprirà completamente al traffico, entro il tardo pomeriggio di oggi, la strada statale 64 Var “Variante di Sasso Marconi” dove lo scorso 5 febbraio era stato attivato il senso unico alternato. Sono infatti concluse tutte le attività di ripristino e messa in sicurezza del tratto dove, a seguito delle intense piogge, si era verificato uno smottamento sul margine della sede stradale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.