Il Giorno del Ricordo a San Felice sul Panaro

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Giovedì 19 febbraio a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale, in viale Campi 41/b, con inizio alle 21, si svolgerà, per commemorare il Giorno del Ricordo, la proiezione del docufilm: “L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo” di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo, con la presenza del regista Alessandro Quadretti in dialogo con Giulia Ricci dell’Istituto storico di Modena.

Il documentario, ricco di testimonianze di sopravvissuti e di approfondimenti di storici e studiosi, inquadra la strage compiutasi sulla spiaggia di Vergarolla il 18 agosto 1946 nel più ampio contesto storico della regione istriana nell’immediato dopoguerra e del progressivo esodo delle popolazioni italiane dal territorio istriano-dalmata. Organizzano l’assessorato alla Cultura, la biblioteca comunale e l’Istituto storico di Modena. Ingresso libero. Per informazioni: 0535/86391 – 86392, email biblioteca@comune.sanfelice.mo.it

















