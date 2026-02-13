“Come nei giorni migliori” il 17 febbraio al Teatro Herberia di Rubiera

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera (RE), ideata e promossa da Corte Ospitale, prosegue il 17 febbraio 2026 con Come nei giorni migliori, di Diego Pleuteri, con Alessandro Bandini, Alfonso De Vreese, regia Leonardo Lidi, produzione Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale.

Fin dal suo primo fortunato debutto nel 2023, questo spettacolo firmato da Diego Pleuteri, drammaturgo residente e da pochi mesi Direttore artistico junior del Teatro Stabile di Torino, e diretto da Leonardo Lidi, ha saputo convincere ed emozionare il pubblico dei teatri italiani grazie al racconto semplice, trasparente e immediato dell’amore tra A e B. Una semplice storia d’amore. Non importa davvero sapere chi sono questi due personaggi, perché si tratta prima di tutto di un incontro d’anime, travolte da un sentimento solo apparentemente intimo e circoscritto, ma che nasconde in realtà profondità inesplorabili. Piccoli oggetti, gesti quotidiani, scontri, avvicinamenti, il segreto inesprimibile di ciò che costruisce la vita di una coppia, nelle sue gioie e nei suoi dolori, dall’inizio alla fine…

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.

