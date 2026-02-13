Ampia partecipazione al secondo incontro della rassegna “InFormandoci” nel Comune di Medicina

Si è svolto mercoledì 11 febbraio, presso la Sala del Consiglio comunale di Medicina, il secondo appuntamento della rassegna “InFormandoci”, il ciclo di incontri informativi promosso dal Tavolo Circondariale Disabilità, composto da Nuovo Circondario Imolese, ASP Circondario Imolese, AUSL di Imola, Associazioni di famiglie e persone con disabilità e gestori dei Servizi sociosanitari.

L’evento, intitolato “Custodire il futuro: il Trust durante e dopo di noi”, ha registrato una significativa partecipazione della cittadinanza, a conferma della grande attenzione verso un tema centrale come la tutela, l’autonomia e la progettazione del futuro delle persone con disabilità.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore del Comune di Medicina Dilva Fava, sono intervenuti Maurizio Mattei del Rotary Valle dell’Idice, le avvocate Francesca Vitulo e Serena Draghetti, che hanno approfondito gli aspetti giuridici e operativi dello strumento del trust, e Pietro Sergi che ha portato una preziosa testimonianza personale.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di informazione e dialogo. Le diverse domande hanno evidenziato la esigenza di strumenti chiari e affidabili per pianificare il “durante e dopo di noi”, garantendo continuità, protezione e qualità della vita alle persone con disabilità.

«Ringrazio tutti i componenti del Tavolo Circondariale Disabilità, l’Associazione Germoglio e i relatori della serata per la preziosa collaborazione e chiarezza dimostrate. Il Comune di Medicina è da sempre sensibile alle tematiche che riguardano il “durante e dopo di noi”. L’incontro è stato un momento di rinnovata attenzione verso un tema fondamentale e di interesse per la nostra comunità» – dichiara l’Assessore Dilva Fava.