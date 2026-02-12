giovedì, 12 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Torna il Cineforum all’Auditorium Bertoli

La rassegna cinematografica, curata da Luca Silingardi, ha come tema le varie sfaccettature dell’immigrazione e propone la proiezione di cinque pellicole ad ingresso gratuito. Gli appuntamenti si terranno a partire da domani per cinque venerdì consecutivi, tutti a partire dalle ore 20:45.

Programma delle proiezioni:

  • Venerdì 13 febbraio – Rocco e i suoi fratelli (Italia, 1960) di Luchino Visconti
  • Venerdì 27 febbraio – Pane e cioccolata (Italia, 1974) di Franco Bruati
  • Venerdì 13 marzo – Brutti, sporchi e cattivi (Italia, 1976) di Ettore Scola
  • Venerdì 20 marzo – Welcome (Francia, 2009) di Philippe Lioret
  • Venerdì 27 marzo – Io Capitano (Italia-Belgio, 2023) di Matteo Garrone

 

















