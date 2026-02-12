Novi di Modena, condannato per furto e spaccio dovrà scontare quasi 4 anni di carcere

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Novi di Modena hanno dato esecuzione a un Ordine di carcerazione emesso lo scorso 4 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento disponeva la cattura di un uomo, di 57 anni, condannato a scontare 3 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi a Novi di Modena rispettivamente nel febbraio 2014 e nel marzo 2016.

Il primo episodio riguardava un “furto con strappo” di una borsa commesso dall’uomo nei confronti di una anziana che camminava in via Bolognese di Novi di Modena, la quale ricorreva alle cure mediche senza riportare fortunatamente gravi conseguenze fisiche.

Nella seconda vicenda, l’uomo, in concorso con un complice, vendeva in un brevissimo arco di tempo alcune dosi di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e hashish, in favore di 6 diversi consumatori.

I Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in un B&B del centro storico di Carpi dove alloggiava, per poi tradurlo presso la Casa Circondariale di Modena.