L'Unione Tresinaro Secchia affida la gestione del parco automezzi

La Centrale unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia ha pubblicato un interpello di mercato preliminare finalizzato alla individuazione di soggetti idonei ed interessati ad una procedura di affidamento diretto della gestione e manutenzione del parco automezzi del Corpo intercomunale di Polizia locale e del Servizio sociale unificato. Si tratta complessivamente di 24 mezzi (15 dei quali della Polizia locale) per i quali si dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla fornitura e manutenzione di pneumatici e alla gestione delle revisioni.

Il contratto avrà durata indicativamente dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029, con la facoltà di usufruire di una proroga tecnica di sei mesi. Il valore a base di gara (importo triennale) è di 102.000 euro Iva esclusa, di cui 21.420 euro per costi della manodopera, stimati al 21% dell’importo a base di gara.

La procedura avverrà attraverso il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (Sater) di Intercent-ER per cui gli operatori economici interessati dovranno necessariamente essere registrati alla piattaforma Sater e abilitati per le categorie merceologiche CPV 50110000-9 – Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini o similari CPV 50111000-6 – Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione o CPV 50100000-6 – Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse. Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse – che dovrà necessariamente avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.tresinaroseccchia.it – è fissato per le ore 12 di sabato 21 febbraio. Alla risposta all’interpello dovrà essere allegato il modulo “Allegato – Manifestazione interesse e dichiarazioni integrative”, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti.

 

















