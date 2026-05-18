Al Multiplo di Cavriago una targa in memoria delle vittime innocenti palestinesi.

Sabato 16 maggio a Cavriago nel Parco del Multiplo è stata installata una targa in ricordo delle vittime innocenti palestinesi alla presenza dell’Assessora alla Cultura Martina Zecchetti, dei Consiglieri Comunali Fabrizio Menozzi e Andrea Germini del Gruppo Consiliare Uniamo Cavriago e Marica Bassi di Cavriago Lab Impegno Comune.

Con loro Gianluca Costantini, artista, fumettista e attivista, noto per le sue opere di graphic journalism, che collabora da anni con il Comune di Cavriago e che è stato ospite del Festival Direzione Europa.

“Abbiamo inaugurato questa targa dedicata alla memoria delle vittime palestinesi” ha dichiarato l’Assessora Zecchetti “con un gesto semplice solo in apparenza perché ogni volta che una comunità decide di nominare il dolore e di dargli un luogo, compie un grande atto di responsabilità.

Questa targa nasce da una scelta approvata dal Consiglio comunale di Cavriago e per questo rappresenta non una parte politica, ma la coscienza democratica della nostra comunità.

La sua installazione avviene in occasione del festival “Direzione Europa: linguaggi di pace” per ricordarci che l’Europa è nata da una grande intuizione politica: dopo la guerra, Francia e Germania decisero di condividere il carbone e l’acciaio, i materiali strategici del tempo, proprio per non tornare mai più a farsi guerra per il controllo di quelle risorse.

Quella lezione resta attualissima. Ed è con questo spirito che oggi dobbiamo guardare alla Palestina, e al popolo palestinese, che da troppo tempo vive senza pace, senza sicurezza e senza uno Stato pienamente riconosciuto capace di garantire diritti, rappresentanza e futuro.

Forte della sua storia, l’Unione Europea deve esercitare un ruolo importante a difesa dei diritti dei palestinesi e per la costruzione di una pace giusta e duratura, proprio come ha saputo fare per noi europei. Questa targa dice tanto di Cavriago: dice che Cavriago non vuole stare in silenzio davanti a tanta sofferenza.

Dice che la memoria è un impegno pubblico. Dice che la Palestina e i palestinesi hanno il diritto di esistere.”