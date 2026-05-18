Nel weekend del 23 e 24 maggio “Buongiorno Ceramica!” torna ad animare Sassuolo

Nel weekend del 23 e 24 maggio la manifestazione “Buongiorno Ceramica!”, l’iniziativa Promossa da Aicc (Associazione Italiana Città della Ceramica) e Comune di Sassuolo, torna ad animare la nostra città, e quest’anno l’appuntamento assume un valore simbolico: la tanto attesa riapertura della Paggeria Arte in Piazzale della Rosa.

Dopo un lungo periodo di chiusura forzata dovuto a complessi interventi di riqualificazione, il cantiere ha finalmente rimosso le sue barriere, restituendo alla città uno dei suoi spazi espositivi più suggestivi.

“Siamo al lavoro per una nuova programmazione che arriverà in autunno – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari . ma nel prossimo fine settimana dopo tanto tempo di silenzio, necessario per completare i delicati lavori di recupero e messa a norma del cantiere, restituiremo Paggeria Arte a Sassuolo. In attesa di definire il nuovo palinsesto artistico, abbiamo voluto che fosse la creatività delle nuove generazioni a battezzare questa ‘prima volta’. Grazie ai laboratori e alla mostra degli studenti, la Paggeria smette di essere un cantiere e torna a essere un luogo di comunità, dove il fare ceramico incontra l’innovazione.”

Un programma tra Digitale e Tradizione

Paggeria Arte sarà sede del progetto “PROMPT-POETRY. Superfici di traduzione”, realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Elsa Morante. L’esposizione esplora il legame tra il linguaggio digitale contemporaneo e la solidità del mosaico ceramico e vitreo. La mostra sarà visitabile per l’intero weekend, con un momento clou previsto per la domenica mattina alle ore 11:00 con il vernissage ufficiale.

Ma la vera novità risiede nel coinvolgimento attivo del pubblico attraverso la manualità. Domenica pomeriggio, la Paggeria ospiterà il workshop “Tazzine spensierate”. Curato da matirendiconto, il laboratorio permetterà ai partecipanti di cimentarsi nella decorazione su argilla di una tazzina da caffè, riportando l’arte della manipolazione diretta all’interno delle mura storiche appena restaurate.

IL PROGRAMMA DI SABATO 23 MAGGIO

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

PROMPT–POETRY. Superfici di traduzione – Dal linguaggio generazionale alla materia permanente

Mostra del progetto culturale e artistico realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Elsa Morante di Sassuolo, che coniuga il linguaggio contemporaneo digitale e l’eccellenza produttiva locale del mosaico ceramico e vitreo. Nell’ambito del progetto Fucina d’Arte, Nuove Generazioni e Orizzonti, promosso dal Comune di Sassuolo con il sostegno di ANCI.

Paggeria Arte, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)

dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Visita ad accesso libero alla collezione “Tra Corte e Fabbrica: la storia della ceramica di Sassuolo”

Mostra di ceramiche artistiche storiche promossa da Ceramiche Marca Corona in collaborazione con Gallerie Estensi, situata nelle sale adiacenti alla biglietteria del Palazzo Ducale di Sassuolo.

Possibilità di prosecuzione individuale della visita all’interno del palazzo previo acquisto del biglietto di ingresso.

Palazzo Ducale di Sassuolo, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)

ore 11:00

Visita guidata alla Palazzina della Casiglia

Tour guidato all’interno della sede di Confindustria Ceramica, che custodisce il Centro di Documentazione dell’Industria Italiana delle Piastrelle di Ceramica Prenotazione obbligatoria su: PalazzinadellaCasiglia.eventbrite.it Confindustria Ceramica, Viale Monte Santo 40, Sassuolo (MO)

ore 17:00

Radici ed argilla: storie di sassolesi tra America e Spagna

Proiezione del documentario realizzato nell’ambito del progetto internazionale, che restituisce importanti storie di migrazione legate all’internazionalizzazione del distretto ceramico di Sassuolo verso Stati Uniti e Spagna.

Prenotazione obbligatoria su: Radiciedargilla.eventbrite.it

Sala Civica G. P Biasin, Via Rocca 20, Sassuolo (MO)

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 24 MAGGIO

dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Apertura al pubblico dello showroom Marazzi Group

dalle ore 10:30 alle ore 11:30

Esperienza “Welcome to Marazzi for kids”

Attività interattiva rivolta a famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni, pensata per raccontare la storia dell’azienda, del distretto ceramico e il processo industriale moderno di produzione delle piastrelle di ceramica

Prenotazione obbligatoria su: WelcometoMarazzi.eventbrite.it

Marazzi Showroom Sassuolo, Viale Regina Pacis 39/a, Sassuolo (MO)

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

PROMPT–POETRY. Superfici di traduzione – Dal linguaggio generazionale alla materia permanente

Mostra del progetto culturale e artistico, realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Elsa Morante di Sassuolo, che coniuga il linguaggio contemporaneo digitale e l’eccellenza produttiva locale del mosaico ceramico e vitreo. Nell’ambito del progetto Fucina d’Arte, Nuove Generazioni e Orizzonti, promosso dal Comune di Sassuolo con il sostegno di ANCI.

Vernissage ore 11:00

Paggeria Arte, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)

dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Visita ad accesso libero alla collezione “Tra Corte e Fabbrica: la storia della ceramica di Sassuolo”

Mostra di ceramiche artistiche storiche promossa da Ceramiche Marca Corona in collaborazione con Gallerie Estensi, situata nelle sale adiacenti alla biglietteria del Palazzo Ducale di Sassuolo.

Possibilità di prosecuzione individuale della visita all’interno del palazzo previo acquisto del biglietto di ingresso.

Palazzo Ducale di Sassuolo, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)

Ore 15:30 e 17:30

Tazzine spensierate

Workshop di decorazione su argilla di una tazzina da caffè a cura di matirendiconto Nell’ambito del progetto Fucina d’Arte, Nuove Generazioni e Orizzonti, promosso dal Comune di Sassuolo con il sostegno di ANCI.

Prenotazione obbligatoria su: tazzinespensierate.eventbrite.it

Paggeria Arte, Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)

dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Apertura in visita libera del Museo della ceramica

Museo tecnologico ospitato all’interno del Castello di Spezzano che racconta la storia della produzione della ceramica nel territorio

ore 17:00

Visita guidata gratuita “Manodopera, gli uomini e le donne che hanno fatto la ceramica nel Distretto della piastrella”

Percorso esperienziale con innovativa sezione multimediale del Museo della Ceramica

Prenotazione consigliata: castellospezzano@gmail.com, tel 348 6341271

Castello di Spezzano, Via del Castello 12, Fiorano Modenese (MO)