Online “Voci in Comune”, il podcast ufficiale della Città di Soliera

Un nuovo modo di raccontare Soliera e i suoi progetti: è online, sul canale Spotify, Apple Podcast e YouTube della Città di Soliera, la prima puntata di “Voci in Comune”, il podcast mensile pensato per raccontare progetti, attività ed iniziative con un buon grado di approfondimento e per far meglio comprendere il “file rouge” che lega in una unica visione tutte le politiche dell’Amministrazione Comunale; si tratta di una modalità sperimentale e innovativa che, in tutta Italia, è quasi inedita per le pubbliche amministrazioni.

Al centro del primo episodio il progetto “Sport Bene Comune – Soliera 2035”, un ambizioso percorso partecipativo e deliberativo che vede protagonista la cittadinanza. A dialogare con la sindaca di Soliera è, in questa puntata, il vicesindaco Angelo Bruno, che detiene la delega allo sport. Ogni mese sarà pubblicato un nuovo episodio di una durata di quindici minuti; i temi, scelti in base alla priorità, allo stato di avanzamento e all’interesse pubblico, saranno sempre differenti, e si proverà a rispondere alle domande dei cittadini fatte attraverso i social media.

«Siamo davvero orgogliosi di poter iniziare questo nuovo percorso – racconta la sindaca di Soliera, Caterina Bagni – perché vogliamo comunicare anche ciò che magari è più complesso e che non si riesce a condensare efficacemente in 30 secondi di social: in questo spazio di approfondimento, infatti, vogliamo spiegare, non solo cosa abbiamo deciso, ma quali sono le motivazioni che hanno portato a una scelta, quali sono gli obiettivi, il contesto in cui vengono portati avanti e le modalità scelte per raggiungerli. Il podcast fornisce, in questo senso, un grande aiuto, un sostegno che agevola anzitutto i cittadini, che speriamo possano apprezzare questa nuova modalità di comunicazione. Voglio precisare – è l’appello finale del primo cittadino – che raccogliamo volentieri suggerimenti eventuali che dovessero emergere, specie sui temi, dalla nostra comunità; vogliamo provare a intercettare le istanze di Soliera».

Il podcast si può ascoltare cliccando il seguente link e accedendo alla piattaforma di riferimento: https://www.comune.soliera.mo.it/voci-in-comune-ascolta-il-podcast-del-comune-di-soliera/