Domenica, Teatro San Prospero di Reggio, uno spettacolo della Compagnia dei Lupi di Milano

Domenica 15 febbraio alle ore 18:00, il Teatro San Prospero ospita 14 Agosto, spettacolo della Compagnia dei Lupi di Milano, produzione 2024/2025, dedicato a una riflessione teatrale sull’Intelligenza Artificiale e sul suo tentativo di comprendere l’essere umano.

Chi altro, oltre al teatro, cerca di imitare l’umanità? L’Intelligenza Artificiale osserva, raccoglie dati, analizza comportamenti, prova a decifrare ciò che siamo. Ma se fossimo perfetti, saremmo davvero più leggibili? E se unissimo il teatro – linguaggio antico quanto il mondo conosciuto – a una tecnologia giovane, cresciuta da miliardi di “genitori”, potremmo riuscire a prevedere il futuro e, forse, a smettere di averne paura?

Tra finzione e realtà, 14 Agosto racconta due artisti in cerca di un linguaggio capace di parlare al futuro, mettendo in dialogo scena e tecnologia, fragilità umana e previsione algoritmica, identità e rappresentazione.

Lo spettacolo è diretto da Alberto Corba e interpretato da Michelangiola Barbieri Torriani e Davide Benaglia.

14 Agosto ha debuttato in forma di corto teatrale, risultando finalista al concorso del Teatro San Prospero. L’anteprima nazionale dello spettacolo nella sua forma completa è prevista il 2 aprile 2025 al Pacta Salone, mentre la prima nazionale andrà in scena nel mese di novembre a Firenze, all’interno del festival Il Respiro del Pubblico di Cantiere Obraz.

La Compagnia dei Lupi di Milano è una compagnia stabile che lavora da anni sul territorio milanese, portando avanti una ricerca teatrale continuativa e radicata nella città, con un’attenzione costante ai linguaggi contemporanei e al rapporto tra scena e presente.

Informazioni e prenotazioni biglietteria@teatrosanprospero.it 342.1791236